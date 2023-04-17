الجيش الأميركي يعلن استهداف

2023/04/17 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي

"سنتكوم"، الإثنين، عن استهدافها

قيادياً بارزاً في تنظيم داعش الارهابي

بغارة شنّتها في شمال سوريا، قالت إنه

كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات للتنظيم

في الشرق الأوسط وأو

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