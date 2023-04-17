محافظ كربلاء يضع حجر الاساس لموقف سيارات ذكي متعدد الطوابق

2023/04/17 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع محافظ كربلاء المقدسة، اليوم

الاحد، حجر الاساس لمشروع موقف سيارات

ذكي متعدد الطوابق في المحافظة.

وقال محافظ كربلاء في تصريح صحفي، ان "تم

وضع حجر الاساس لمشروع موقف سيارات ذكي

متعدد الطوابق في الم

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