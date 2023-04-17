2023/04/17 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي أوامر وزارية بتعيين ألف وثلاثمئة وثمان وعشرين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم والبكالوريوس استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي (www.mohesr.gov.iq) إلى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأوامر الوزارية (591)(592)(593) المؤرخة في 2023/4/16.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر بتعيين 1328 من حملة الشهادات على ملاك التعليم العالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر بتعيين 1328 من حملة الشهادات على ملاك التعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).