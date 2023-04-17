السوداني يؤكد اهتمام الحكومة بالاستفادة من خبرات الشركات اليابانية

2023/04/17 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اهتمام الحكومة بالاستفادة من خبرات الشركات اليابانية بمجال تطوير البنى التحتية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير، استقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، يرافقه المدير المفوض لشركة تويوتا في العراق يوتاكي ايزاكي، ورئيس شركة سوميتومو في الشرق الأوسط هاجيمي موري"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والتنموية كافة".وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق، وتوسعة رقعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتطويرها".واشار السوداني الى أن "العراق يتطلع إلى تعزيز تجربة التدريب والتأهيل للقطاعات العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات اليابانية من أجل اكتساب الخبرة، وفتح فرص الاستثمار أمامها".وأوضح رئيس الوزراء بحسب البيان أن "البرنامج الحكومي يعوّل على دور القطّاع الخاص ودعمه من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص العمل، وأن الشراكة مع الجهات اليابانية، ستكون ركناً إيجابياً في تحقيق هذه التطلّعات".من جانبه أكد السفير الياباني "رغبة بلاده، والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى فيها، في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق في مختلف المجالات".

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