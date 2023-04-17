العمل تعلن إكمال شمول المسنين كافة براتب الحماية وتصدر توجيها يخص الأيتام

2023/04/17 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الاثنين، شمول المسنين كافة براتب الحماية الاجتماعيةـ فيما وجه باستكمال إجراءات شمول اليتامى بالأرواق الثبوتية وتقديم الرعية لهم.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاسدي، زار دارَي المسنين، وبراعم زهور الاعظمية للإناث، واطلع على سير العمل في الدارين".

وبحسب البيان، فأن "وزير العمل أعلن اكمال إجراءات شمول المسنين كافة براتب الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أنهم "من أولويات الوزارة، وحرصها الشديد على الاهتمام بهم، وتقديم العون لهم لما افنوه من حياتهم لخدمة المجتمع".

وأشار إلى أن "الاسدي، وجه باستكمال إجراءات شمول اليتامى بالأوراق الثبوتية، ممن ليس لديهم مستمسكات، بالإضافة إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم".

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