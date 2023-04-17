موازنة 2023 توجب الضرائب في قطاعات مختلفة: المواطن يتبرم من الدفع لكنه يطالب بالخدمات والتنمية

2023/04/17 | 14:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جاءت موازنة 2023 بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار...

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