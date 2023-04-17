2023/04/17 | 14:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: توقع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، ارتفاع قيمة الدينار...

ظهرت المقالة السوداني: ملتزمون بدفع رواتب موظفي كردستان وصادرات النفط ستستأنف هذا الاسبوع أولاً على المسلة.

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