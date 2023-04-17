نائب رئيس البرلمان يستمع إلى مداخلات النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة

2023/04/17 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استمع نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، لمداخلات أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكر المجلس في بيان أن “نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله استمع مع اللجنة المالية لمداخلات الأعضاء حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنوات المالية (۲۰۲٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)”.

وكان مجلس النواب، قد استأنف جلسته الـ20 برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله لاستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

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