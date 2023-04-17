وزير الخارجية الأوكراني يبدأ سلسلة لقاءات في بغداد

2023/04/17 | 14:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأوكراني: زيارتنا إلى بغداد تُعبّر عن تطور في العلاقات بين البلدين (Getty)

وصل وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رسمي، في زيارة يعقد خلالها لقاءات مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وعدد من المسؤولين الرسميين في البلاد.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأوكراني فور وصوله إلى بغداد، شدد الأول على أن بلاده تسعى إلى "أن تكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية"، مبينا أن العراق يؤكد استمرار العلاقات مع أوكرانيا في المجال الزراعي والصناعي.

ووفقا للمسؤول العراقي، فإن مباحثاته مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "ركزت على مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة، وأبعاد الحرب الاقتصادية، وكيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن "زيارتنا إلى بغداد تُعبّر عن تطور في العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "علاقة أوكرانيا مع العراق في تطور".

وتعليقا على مجريات المعارك الحالية، قال إن بلاده "غير مستعدة للتنازل عن متر واحد.



بلادنا جاهزة للعمل لاستعادة جميع الأراضي".

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأوكراني، في وقت لاحق، برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وفقا لمسؤول عراقي أبلغ "العربي الجديد"، أن الوفد الأوكراني في جولة سياسية تشمل عدة دول في المنطقة وليس العراق فقط.

وأضاف، في اتصال عبر الهاتف، أن "العراق سيعزز تفاهمات سابقة مع أوكرانيا تتعلق بصفقات توريد الحبوب وبعض المنتجات الأخرى، إلى جانب التأكيد على موقفه الرافض للحرب الحالية، دون الخوض في أي استقطاب"، على حد تعبيره.

وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي، نظم عدد من أنصار الفصائل المسلحة الحليفة لإيران احتجاجات محدودة أمام مبنى وزارة الخارجية العراقية، تنديدا بالزيارة التي اعتبروها غير مرحب بها.

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الاوكراني ، وقفة احتجاجية امام الخارجية العراقية تنديدا بزيارة دمية امريكا " زليسنكي " حسب تعبير المحتجين .



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— 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) April 17, 2023

ونشرت منصات مرتبطة بعدد من المليشيات مشاهد لتلك الاحتجاجات، حيث تتبنى تلك الجماعات موقفا مؤيدا لموسكو في حربها على أوكرانيا.

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