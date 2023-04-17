2023/04/17 | 14:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lTOGCrTOPCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. الأهالي يشكون من ارتفاع سعر الامبير للمولدات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. الأهالي يشكون من ارتفاع سعر الامبير للمولدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).