بالفيديو.. كشف دلالة واعترافات لمغتصب وقاتل الطفلة بالبصرة

2023/04/17 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تنشر (بغداد اليوم)، مقطع فيديوي، لاعترافات مجرم أقدم على قتل طفلة ورمى جثتها بالنفايات بعد أن قام باغتصابها في محافظة البصرة.

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