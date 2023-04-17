اللجنة المالية: تشريع قانون الموازنة منتصف الشهر المقبل

2023/04/17 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، مضي مجلس النواب خلال الجلسة المقرر عقدها مساء اليوم بمناقشة والقراءة الثانية لقانون الموازنة، فيما حددت سقفا زمنيا لتشريع القانون.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب باشر ليلة امس في القراءة الثانية لقانون الموازنة وتم خلال القراءة تقديم التقرير المفصل والكامل من قبل اللجنة المالية، وهذا الامر اخذ وقت طويل كون التقرير مفصل وفيه ارقام كثيرة".

وأوضح انه "بعد الانتهاء من قراءة تقرير اللجنة المالية، تم فتح باب النقاش والمداخلات للنواب لغرض اكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة، ولهذا تم تأجيل الجلسة الى ظهر اليوم، وعقد جلسة ثانية مسائية أيضا لاكمال القراءة الثانية للقانون وسماع كافة مداخلات النواب".

وأكد كوجر أن "تشريع قانون الموازنة سيكون حسب المعطيات في منتصف الشهر المقبل، والتصويت على القانون سيكون بعد عمل البرلمان على تعديل بعض فقرات الموازنة".

ويوم امس الاحد، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية.

يشار الى ان حجم الموازنة لسنة 2023، يصل لنحو 200 ترليون دينار، بعجز يبلغ 63 ترليون دينار وبسعر أساس للنفط 70 دولاراً.

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