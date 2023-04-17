هيئة الحشد تنوه بشأن كتاب

2023/04/17 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن كتاب "مزيف" منسوب إليها.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نود التنويه بأنه لا صحة للكتاب المتداول والذي يحمل تاريخا قديما والمنسوب لهيئة الحشد الشعبي بشان ما يسمى (المراقد الوهمية)".

واضافت أن "الهدف من نشر هذه الأكاذيب بات معروفا ومفضوحا".

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