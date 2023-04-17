ما قد تُخبرنا السياسة عنهم

2023/04/17 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش أدهشونا بقابلياتهم العجائبية في تحويل كل ما هو نظيف وجميل إلى كومة من التفاهة والانحطاط، وكل خط مستقيم إلى معوج وساكن في قعور الظلال.لم يتركوا لنا شيئاً...أكمل القراءة ←

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