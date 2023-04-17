2023/04/17 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، سعي العراق للاستفادة من الخبرات اليابانية في تأهيل البنى التحتية بالبلاد.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الاخير "استقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، يرافقه المدير المفوض لشركة تويوتا في العراق يوتاكي ايزاكي، ورئيس شركة سوميتومو في الشرق الأوسط هاجيمي موري وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والتنموية كافة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق، وتوسعة رقعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتطويرها".

كما أعرب عن "تطلع العراق إلى تعزيز تجربة التدريب والتأهيل للقطاعات العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات اليابانية من أجل اكتساب الخبرة، وفتح فرص الاستثمار أمامها".

وأوضح السوداني أن "البرنامج الحكومي يعوّل على دور القطّاع الخاص ودعمه من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص العمل، وأن الشراكة مع الجهات اليابانية، ستكون ركناً إيجابياً في تحقيق هذه التطلّعات".

من جانبه أكد السفير الياباني "رغبة بلاده، والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى فيها، في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق في مختلف المجالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق يسعى لاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق يسعى لاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البنى التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).