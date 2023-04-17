السوداني: صادرات كردستان ستستأنف الاسبوع الحالي

2023/04/17 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، إن صادرات النفط من اقليم كردستان ستستأنف هذا الأسبوع وسيوقع مشترو النفط عقدا مع سومو اليوم.

وقال السوداني في تصريحات للصحفيين إن "القضايا الفنية فقط هي الباقية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان هذا الأسبوع".

وأوضح، أن "سومو ستوقع عقدا مع مشتري النفط اليوم، وستستأنف صادرات النفط هذا الأسبوع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "سيتم إرسال خطاب إلى الحكومة التركية لاستئناف تصدير النفط".

وأكد، أن "توفير رواتب حكومة إقليم كردستان هو واجب الحكومة العراقية ونحن ملتزمون به".

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