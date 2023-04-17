تصريح للمالية البرلمانية يخص الموازنة وموعد التصويت

2023/04/17 | 15:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشريع قانون الموازنة سيكون حسب المعطيات.

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