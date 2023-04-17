طهران: رئيسي دعا الملك سلمان لزيارة إيران.. وزيارته للمملكة ستترك تأثيرا إيجابيا للغاية

2023/04/17 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن رئيس بلاده إبراهيم رئيسي وجه، في رسالة، دعوة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة إيران.

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