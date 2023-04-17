السوداني يحسم موعد استئناف تصدير نفط الإقليم.. ماذا عن الدولار؟

2023/04/17 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن خطوة واحدة متبقية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وأضاف السوداني في تصريح لوسائل إعلام، تابعته ايرث نيوز، أن “القضايا الفنية فقط باقية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان هذا الأسبوع”، مضيفاً أن “توفير رواتب حكومة إقليم كوردستان هو واجب الحكومة العراقية ونحن ملتزمون […]

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