فلكية جدة تحدد غرة شهر شوال

2023/04/17 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت الجمعية الفلكية بجدة بالمملكة العربية السعودية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس ‘يوم التحري’ 29 رمضان 1444، الموافق 20 أبريل 2023، عند […]

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