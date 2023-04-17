2023/04/17 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر خبراء الصحة العامة والمناعة من استخدام الأدوات الشخصية بين الأشخاص والتى تعتبر السبب الأول فى الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائى C، حيث إنه فيروس يتم تمريره من شخص إلى آخر عن طريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخدام الأدوات الشخصية بين الأشخاص من أسباب الإصابة بفيروس C المركز الخبري الوطني.

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