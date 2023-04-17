النزاهة تضبـط مدير مدرسـة متلبـساً بالـرشـوة في بغداد

2023/04/17 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط أحد مُديري المدارس المُتوسّطة في بغداد متلبساً بالرشوة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مديريَّة تحقيق بغداد فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت من أحد المشتكين، تفيد بطلب مُدير إحدى المدارس المُتوسِّطة مبالغ ماليَّـة مقابل التلاعب بدرجات أحد الطلاب".

وأضافت أن "الفريق نصب كميناً للمُتَّهم، وانتقل إلى المدرسة الكائنة بأحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ الإيقاع به متلبساً بتسلم أكثر من نصف مليون دينار؛ مقابل التلاعب وتغيير الدرجات الخاصَّة بأحد الطلاب".

ونوَّهت دائرة التحقيقات، بحسب البيان، إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983/ثانياً)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختص؛ بغية تقرير مصيره".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آذار الماضي عن نتائج استبانة مدركات الرشوة في قطاع التربية، إذ تصدَّرت تربية الرصافة/ 2 مديريات التربية في بغداد بنسب دفع الرشوة بنسبة (37,90%).

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