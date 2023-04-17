وزير الداخلية يشدد على ضرورة دعم العشائر في ضبط السلاح غير المرخص

2023/04/17 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تقف العشائر العراقية الأصيلة مع الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم، شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة ميسان، مع وفد أمني رفيع المستوى ضم عدداً من القادة والضباط"، مبيناً أن "الشمري أكد خلال الاجتماع على ضرورة أن تقف العشائر العراقية الأصيلة مع الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص، ومكافحة ظاهرة الدكة العشائرية والمخدرات، وغيرها من الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي".

وشدد وزير الداخلية على "شيوخ العشائر والوجهاء أن يكثفوا التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار"، داعياً الى "ضرورة العمل على توجيه الأبناء للابتعاد عن التصرفات المخلة بالقانون وأن لا تأخذ العشيرة دور مراكز الشرطة عند حدوث النزاعات"

واشار إلى "ضرورة أن يعمل الجميع بمساعدة شيوخ العشائر والوجهاء على رفض أي تصرفات أو أفعال تسيء أو تضر بالمجتمع من بينها ظاهرة الرمي العشوائي والدكة العشائرية ومساعدة الجهات الحكومية على مكافحة المخدرات والقضاء عليها ومساندة الإجراءات القانونية".

وأوضح البيان أن "وزير الداخلية استمع الى عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، الذين أشادوا بتواصل السيد الوزير معهم بشكل مباشر".

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