وزير الدفاع يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق آمر اللواء الثاني بعمليات ديالى وضباطه

2023/04/17 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق امر اللواء الثاني في قيادة عمليات ديالى.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الدفاع، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق امر اللواء الثاني في قيادة عمليات ديالى وضباطه على خلفية سوء الإدارة وعدم الاهتمام بالمقاتلين".

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