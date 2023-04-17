"إنقاذ واعتقال".. الشرطة الباكستانية تتحرك بعد اتهامات بإهانة الإسلام والنبي

2023/04/17 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الباكستانية، الاثنين، القبض على مواطن صيني بتهمة التجديف وإهانة الإسلام والنبي محمد.

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