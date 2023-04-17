20 منها للتعرف على الوجوه.. النجف تنصب 400 كاميرا للمراقبة في الشوارع

2023/04/17 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة النجف، اليوم الاثنين، أن

نسبة الإنجاز في مشروع منظومة كاميرات

المراقبة وصل إلى 70%، موضحة أن العدد

الكلي سيكون 400 توزع على 100 موقع في

الشوارع الرئيسة والحيوية داخل

المدينة.





وقال الم

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