السوداني: الدينار العراقي سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة

2023/04/17 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع

قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار

الأمريكي خلال الأسابيع القليلة

المقبلة.

وقال السوداني في تصريحات صحفية ، إن:

"الدينار سيرت

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