الداخلية تبحث حزمة ملفات مع عشائر ميسان.. تشديد على هذا الأمر

2023/04/17 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، حزمة ملفات مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ميسان، فيما شدد على أن تكون العشائر سنداً للأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص.

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