مدير مدرسة يستلم رشوة نصف مليون دينار مقابل تغيير درجات الطلاب

2023/04/17 | 16:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط أحد مدراء المدارس...

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