2023/04/17 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس تحالف (تصميم) النائب عامر الفائز، عن تواصل الحوارات بين الحكومة والبرلمان لغرض الوصول الى توافقات نهائية بشأن الموازنة المالية.

وقال الفائز لـ (بغداد اليوم)، ان :"الحوارات مستمرة مع الوزراء إضافة إلى ان رئيس الوزراء لديه حورات مع الكتل السياسية والنواب واللجان".

وأكد، أن "الموازنة ستكون أولى أولويات البرلمان لاسيما بعد عطلة عيد الفطر واستئناف الجلسات لغرض المضي بالحوارات النهائية تمهيدا لاقرار الموازنة".

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أن كل الجهود منصبة لإقرار قانون الموازنة المالية العامة بعد عيد الفطر بفترة قصيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوارات بين الحكومة والبرلمان للوصول الى توافقات نهائية بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوارات بين الحكومة والبرلمان للوصول الى توافقات نهائية بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).