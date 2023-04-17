التربية تعلن فتح باب الإعتراض على نتائج التقديم للدراسات العليا داخل العراق

2023/04/17 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الإجازات الدراسية عن فتح باب الاعتراضات حول نتائج الحصول على عدم ممانعة للتقديم الى الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي ٢٠٢٣_ ٢٠٢٤

وقال المدير العام للعلاقات الثقافية في الوزارة علاء عبد عودة الوائلي في بيان صحفي ان “الوزارة حددت ثلاثة أيام للاعتراض بالنسبة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨”.

واضاف “أما المديريات العامة في ديوان الوزارة سيكون الاعتراض لمدة يومين بدءاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢ “.

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