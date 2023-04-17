بحركة واحدة تمكنوا من اعتقاله.. شاهد كيف ساعد سائق توصيل ضباطًا على اعتقال مشتبه به

2023/04/17 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع الفيديو لحظة تدخل موظف توصيل طلبات يدعى تايلر موريل في مطاردة الشرطة لمشتبه به، حيث كانت الضباط يطاردون سيارة مسروقة من أبر داربي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

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