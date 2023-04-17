بيانات أمريكية قوية تحرك الأسواق.. والذهب ينخفض

2023/04/17 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صدر الآن مؤشر إمباير ستيت للتصينع، وجاءت النتائج أعلى بكثير من المتوقع مما يدل على قوة الاقتصاد الأمريكي.



ويعد هذا الارتفاع الأول في 5 شهور.

وسجل المؤشر 10.8 في حين كان المتوقع -18 ليتخلى الذهب عن مكاسبه ويتحول إلى الهبوط بعد إشارة جديدة لقوة الاقتصاد الأمريكي مما يمنح الفيدرالي ثقة أكبر في رفع أسعار الفائدة لمدى أبعد من المتوقع.

تفاصيل البيانات

وكشفت البيانات أن مؤشر الطلبات الجديدة ارتفع 46.8 نقطة إلى 25.1 في إبريل فيما ارتفع مؤشر الشحنات 37.3 نقطة إلى 23.9 نقطة.



فيما ارتفعت الطلبات التي لم يتم الوفاء بها إلى 6.7 نقطة.

ويعد هذا هو التقرير الأول من بنك فيدرالي إقليمي (نيويورك) الذي يكشف تحسنًا كبيرًا لقطاع التصنيع واستعادته بعض الحياة بعد الضعف الحاد في وقت سابق من العام.



قد تكون بعض القوة من إعادة فتح الصين.



وشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن يتضرر هذا القطاع من تشديد شروط الائتمان الناجم عن فشل بنك وادي السيليكون.

الأسواق الآن

وتتداول عقود الذهب الآجلة الآن هبوطًا بـ 0.05% لتسجل 2014.7 دولارًا للأوقية، فيما تتداول العقود الفورية (سبوت) عند مقاومة 2001.69 هبوطًا بـ 0.12% بعد البيانات الإيجابية التي صعدت بمؤشر الدلوار الأمريكي بـ 0.28% ليسجل 101.535 مقابل سلة من العملات الأجنبية.

في الوقت ذاته اتسع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لترتفع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 1.09% فيما ارتفع عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بـ 1.40% إلى 4.1604%.

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