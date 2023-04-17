الكهرباء: ملاكاتنا صنعت (1666) سلة لمسخنات الهواء الدوارة

2023/04/17 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء عن تمكن ملاكاتها

الهندسية والفنية من تصنيع (1666) سلة

مسخنات الهواء الدوارة لصالح مجموعة من

المحطات الكهربائية وبمميزات عالية.

وقال بيان صحافي صادر عن المكتب

الاعلامي للوزارة انه

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