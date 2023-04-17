انتخاب عماد كاظم علوان رئيساً للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق

2023/04/17 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام

للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق

اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين المصادف

السابع عشر من شهر نيسان لعام ٢٠٢٣.

وتم التصويت بعد اكتمال النصاب

القانوني وانتخاب السيد

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