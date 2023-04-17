2023/04/17 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسعى شركة غوغل إلى تحديث محرك البحث الحالي من خلال مشروعات بحثية حديثة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد تفكير شركة سامسونغ في التخلي عن محركها البحثي والاستعانة بمحرك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تحدّث محركها الحالي “خشية التخلي عنها” المركز الخبري الوطني.

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