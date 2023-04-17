2023/04/17 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خاطب النائب الأوّل لرئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة فتح النافذة الألكترونية لحملة الشهادات العليا وخريجي الكليات.وقال القيسي في وثيقة حصل عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية النيابية تخاطب السوداني بإعادة فتح النافذة الألكترونية لحملة الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

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