سعد قيس: لن أعمل في العراق مجدداً

2023/04/17 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النجم الدولي السابق سعد قيس، أنه لن يعمل في العراق مجدداً لأسباب سيذكرها لاحقاً.وقال قيس في تغريدة على “تويتر” إنه “بعد تجربتي مع نادي الشرطة، أخذت عهداً على نفسي بعدم العمل في العراق لأسباب كثيرة سأكشفها للجميع في يومٍ ما”.وأضاف أن “ثنائي للكابتن عدنان درجال ليس تملقاً من أجل منصب، […]

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