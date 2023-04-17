"القوات الخاصة" بشوارع الخرطوم.. حقيقة فيديو "دك الميليشيات"

2023/04/17 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، على مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يصوّر اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم.

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