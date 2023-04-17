2023/04/17 | 17:45 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، على مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يصوّر اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("القوات الخاصة" بشوارع الخرطوم.. حقيقة فيديو "دك الميليشيات" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("القوات الخاصة" بشوارع الخرطوم.. حقيقة فيديو "دك الميليشيات" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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