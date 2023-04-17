الامن القومي يعقد اجتماعا لبحث ملف الأطفال غير العراقيين في السجون

2023/04/17 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ملف الأطفال غير العراقيين المصاحبين لأمهاتهم النزيلات في السجون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

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