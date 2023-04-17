2023/04/17 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبقى مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته مفتوحة على امل استئنافها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب يُبقي جلسته مفتوحة و يستأنفها في الساعة التاسعة مساءً".

وكان البرلمان قد استأنف جلسته الساعة الواحدة اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، بعد ان تركها مفتوحة منذ مساء امس الاحد، لقراءة الموازنة قراءة ثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُبقي جلسته مفتوحة ويستأنفها في الساعة التاسعة مساءً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُبقي جلسته مفتوحة ويستأنفها في الساعة التاسعة مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).