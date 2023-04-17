مجلس النواب يُبقي جلسته مفتوحة ويستأنفها مساءاً

2023/04/17 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب ، الاثنين، الابقاء على جلسته مفتوحة ، على ان يتم استأنفها في الساعة التاسعة مساءً.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان ان “مجلس النواب يُبقي جلسته مفتوحة ويستأنفها في الساعة التاسعة مساءً”.

وكان مجلس النواب استأنف بعد ظهر اليوم الاثنين، جلسته المفتوحة التي عقدها مساء امس الاحد للمناقشة والقراءة الثانية لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

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