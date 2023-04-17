صندوق الإسكان يؤكد قرض الـ 60 مليونا خال من الفوائد

2023/04/17 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار أدت الى تعديل القانون.

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