متحف مدام توسو بإسطنبول يضم تمثال توبا بيوكوستون إلى مجموعته من النجوم

2023/04/17 | 18:24 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف متحف توسو بإسطنبول مؤخرًا تمثالاً للممثلة الشهيرة توبا بيوكيوستون إلى مجموعته من التماثيل الشمعية للشخصيات البارزة.وذلك لشهرتها بأدائها المتميز في أعمال تركية رائدة، حيث أهلتها مسيرتها الفنية المثيرة للإعجاب لربح جوائز قيمة متعددة.وتعد إضافتها إلى المزار السياحي الشهير عالميًا إضافة رائعة لمعروضات المؤسسة من الشخصيات الشهيرة التي يتم تخليدها في صورة أعمال […]

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