2023/04/17 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى نادي تشيلسي الإنجليزي من سوء النتائج وغياب الاستقرار الفني، خلال الموسم الجاري، بعد التغيير المتكرر على الكادر الفني والتجديد على تشكيل الفريق، ليفقد فرصة المنافسة على الألقاب في البطولات المحلية.

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