2023/04/17 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة أي بي سي نيوز الامريكية، اليوم الاثنين، عن رفض أوكرانيا رسميا الوساطة المقدمة من العراق مع روسيا بهدف التوصل الى اتفاق يضمن السلام او إيقاف اطلاق النار المؤقت بين البلدين بعد اشتداد حدة التوتر نتيجة لاستعدادات العمليات العسكرية الربيعية بين الطرفين.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا - الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى بغداد-، اعلن "رفضه" للوساطة التي عرضت بغداد القيام بها بين أوكرانيا وروسيا، موضحة ان "كوليبا ابلغ بغداد بان بلاده لن توافق على أي مباحثات سلام مع روسيا ما لم تقم موسكو بسحب كافة قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها الآن".

الجانب الروسي بحسب الشبكة، قدم مطالباته الخاصة، مشددا على ضرورة ان تعترف كييف بسلطة موسكو الرسمية على إقليم القرم الذي سيطرت عليه عام 2014، بالإضافة الى الاعتراف بالاستقلال الرسمي لاربعة أقاليم وهي الدونتسك، خيراسون، لوهانسك وزابورزيزيا، وحقها بتقرير المصير.

الشبكة بينت أيضا، ان الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأوكرانية الى بغداد، هي الأولى من نوعها منذ احد عشر عاما، مشيرة الى ان أوكرانيا قد تحاول الاستفادة من خبرة العراق الكبيرة في إدارة الحروب والنزاعات واخرها ما حققه من تقارب سعودي إيراني.

وزير الخارجية الاوكراني اكد أيضا ان بلاده وعلى الرغم من انها "ترى قدرة العراق الواضحة على بناء جسور التواصل بين البلدان، الا انها ما تزال تحت الهجوم الروسي وهذه هي العراقيل الأكبر التي تقف اليوم امام جهود السلام"، بحسب وصفه، مشددا على على رغبة بلاده ببناء علاقات متينة و"إعادة احياء وانعاش العلاقات العراقية الأوكرانية على الرغم من رفض الوساطة العراقية".

يشار الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الاوكراني الذي وصل بغداد فجر الأثتين استعداد العراق ان "يكون جزءاً من الحل" بين روسيا واوكرانيا من اجل انهاء الحرب الدائرية بينهما منذ شباط 2022.

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