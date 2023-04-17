التربية تنفي الدخول الشامل للامتحانات الوزارية

2023/04/17 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

نفت وزارة التربية، الدخول الشامل للامتحانات الوزارية الخاصة بالثالث المتوسط والسادس الاعدادي، اي للمراحل المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تنفي الدخول الشامل للامتحانات الوزارية الخاصة بالثالث المتوسط والسادس الإعدادي".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت كتابا مزورًا ادعت انه صادر من وزارة التربية يقرر الدخول الشامل للدراسة الثانوية.

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