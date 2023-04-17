طرق لإنقاص الوزن “استخدمتها كيم كارداشيان وإيلون موسك” ويستخدمها النحفاء بشكل خاطئ وضار!

2023/04/17 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يقال إن الجرعات الشائعة لإنقاص الوزن التي استخدمها كل من كيم كارداشيان وإيلون موسك، تُستخدم بشكل سيئ من قبل الأشخاص النحفاء – بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطراب الأكل.ويتجه مرضى فقدان الشهية والشره المرَضي إلى التجار العديمي الضمير على مواقع مثل eBay و”إنستغرام” لشراء Wegovy وOzempic، حسبما قال الخبراء لصحيفة The […]

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