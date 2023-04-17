السوداني والنفط والغاز النيابية يبحثان خطط الحكومة في تطوير الصناعة النفطية

2023/04/17 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها السوداني مع اللجان النيابية في مختلف القطاعات؛ بهدف التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يصبّ في إنجاح عمل الحكومة نحو تحقيق أهداف برنامجها الحكومي وتنفيذ أولوياتها.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “التأكيد على تطوير الصناعة النفطية، وتنظيم عملية التصدير، لاسيما بعد الاتفاق المؤقت مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن تصدير النفط من الحقول الشمالية، الذي يعدّ أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي”.

وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى “اهتمام الحكومة بملفّ الطاقة، وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، التي شهدت تنفيذاً على أرض الواقع عبر استثمار الغاز المصاحب والسعي لدخول العراق إلى أسواق الغاز العالمية، وكذلك الاستثمار في صناعة البتروكيمياويات، التي ستلعب دوراً مؤثراً في مستقبل اقتصاد البلد، فضلاً عن تطوير قطاعي استخراج النفط والإنتاج”.

وأكد السوداني على العمل المتواصل لإيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط، بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق مصالح البلد.

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