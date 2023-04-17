2023/04/17 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المختص بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، تراجع عجز الموازنة وتعظيم ايرادات الدولة من خلال تشغيل مصفى كربلاء النفطي، لافتا الى المصفى سيساهم في تقليص الفجوة في الموازنة بعد تراجع استيراد المشتقات النفطية.

وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “من المتوقع ان يسهم مصفى كربلاء بتقليل الاعتماد على المستورد من المشتقات النفطية بما يقترب من ثلاث مليارات دولار كان ينفقها العراق على حاجته من الاستيراد ولعل في مقدمتها البنزين”.

واضاف ان “تشغيل المصفى سيجعل من وقود البنزين يصل للمواطن بجودة عالية في شهر تموز المقبل وبجودة تظاهي المستود المعروف بالمحسن، اذ سيوفر المصفى المتكون من عشرين وحدة تكريرية النفط الاسود وزيت الغاز بما يصل الى اكثر من ستين بالمئة من حاجة السوق المحلية”.

وبين ان “المصفى سيعزز خزينة الدولة بايرادات جديدة وتقليل نفقات الاستيراد وهو ما ينعكس ايجابا على تقليص الفجوة بين العجز المخطط والفعلي في موازنة العام الحالي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بتراجع عجز الموازنة وتعظيم الايرادات مع تشغيل مصفى كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بتراجع عجز الموازنة وتعظيم الايرادات مع تشغيل مصفى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).